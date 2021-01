Mercato - Chiusura d'anno a segno più per il lungo termine (Di lunedì 18 gennaio 2021) Colpo di reni per il noleggio lungo termine a dicembre 2020, a +2,4%, unico canale in attivo a dicembre, mentre continua il disastro del breve termine a -60,62%, con sole 3.432 immatricolazioni rispetto alle 8.716 dello stesso mese del 2019. Questo numeri portano il long term a chiudere il 2020 con una flessione del 24,92%, a quota 212.087 unità, con 70.380 targhe che mancano all'appello, mentre il breve termine dimezza le sue immatricolazioni, -50,64%, passando dalle 177.441 del 2020 alle 87.586 dello scorso anno. Il noleggio a lungo termine è stato trainato dalle captive, a più 9,57% a dicembre (19.727 vetture), mentre le generaliste hanno registrato un segno negativo, a -1,8% (9.496 nuove targhe). Bene i veicoli commerciali ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 18 gennaio 2021) Colpo di reni per il noleggioa dicembre 2020, a +2,4%, unico canale in attivo a dicembre, mentre continua il disastro del brevea -60,62%, con sole 3.432 immatricolazioni rispetto alle 8.716 dello stesso mese del 2019. Questo numeri portano il long term a chiudere il 2020 con una flessione del 24,92%, a quota 212.087 unità, con 70.380 targhe che mancano all'appello, mentre il brevedimezza le sue immatricolazioni, -50,64%, passando dalle 177.441 del 2020 alle 87.586 dello scorso. Il noleggio aè stato trainato dalle captive, a più 9,57% a dicembre (19.727 vetture), mentre le generaliste hregistrato unnegativo, a -1,8% (9.496 nuove targhe). Bene i veicoli commerciali ...

Sempre più americane espulse dal mercato del lavoro a causa della pandemia cercano ... dell’assistenza ai bambini quando scuole e strutture per l’infanzia hanno chiuso. Come Savannah Benavidez, 23 ...

SALERNITANA: avanti con il mercato ma senza spese folli

A meno di 15 giorni dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato (1 febbraio) la Salernitana finora ha effettuato due sole operazioni sul mercato, una in entrata e una in uscita.

