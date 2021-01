Lazio da Champions. Inter, la svolta arriva da due sorprese. La Juventus non è morta (Di lunedì 18 gennaio 2021) Lazio e Inter hanno battuto con relativa facilità rispettivamente Roma e Juventus. Campionato aperto. Leggi su 90min (Di lunedì 18 gennaio 2021)hanno battuto con relativa facilità rispettivamente Roma e. Campionato aperto.

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Champions Lazio, Inzaghi ha ritrovato le ali per volare in Champions Il Messaggero Serie A: focus sul campionato di massima serie

Sono ormai alle spalle 17 giornate del campionato di Serie A edizione 2020-2021 e i tempi sono maturi per tirare i primi bilanci, seppur provvisori. Il Milan guida la classifica con tre punti di margi ...

La giornata numero 18 del campionato italiano di Serie A, in attesa di conoscere il risultato di Cagliari-Milan, è stata caratterizzata da due partite su tutte: Lazio-Roma e Inter-Juventus. Gare incer ...

