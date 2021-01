La riorganizzazione di Parler | il social sovranista pronto a tornare online

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Non è ancora possibile accedere. Di fatto ci si trova davanti solamente a una homepage che ha tutti i crismi dei ‘lavori in corso’. A breve, però,torna. Dopo la rescissione unilaterale del contratto con Amazon AWS per violazione delle norme etiche sull’utilizzo dei server, ilnetworksi è riorganizzato. E a una settimana dalla spina staccata da parte del colosso di Jeff Bezos, ecco che sembra esseral suo ritorno. Il tutto appoggiandosi a un altro servizio di hosting. LEGGI ANCHE > La mappa degli utentiche hanno assaltato il Campidoglio Una settimana dopo, una settimana di polemiche e annunci di ricorsi. Ma, alla fine, il finale (o il nuovo inizio) dipotrebbe essere epico. Epik come la piattaforma – con sede a ...