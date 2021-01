Governo: Meloni, ‘era debole, ora potrebbe essere persino peggio’ (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) – “La vecchia maggioranza era debole e raccogliticcia, la nuova potrebbe essere perfino peggiore: fondata sui ricatti parlamentari dei mercenari di Conte e fallimentare di fronte alle emergenze nazionali sanitarie ed economiche. La soluzione? Tornare al voto e governare con un centrodestra forte, coeso ed europeo. Perché i veri europeisti siamo noi che difendiamo i diritti dei popoli in un’epoca di spaventosa regressione oligarchica e censura digitale”. Lo dice Giorgia Meloni a Libero. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) – “La vecchia maggioranza erae raccogliticcia, la nuovaperfino peggiore: fondata sui ricatti parlamentari dei mercenari di Conte e fallimentare di fronte alle emergenze nazionali sanitarie ed economiche. La soluzione? Tornare al voto e governare con un centrodestra forte, coeso ed europeo. Perché i veri europeisti siamo noi che difendiamo i diritti dei popoli in un’epoca di spaventosa regressione oligarchica e censura digitale”. Lo dice Giorgiaa Libero. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

