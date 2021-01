Governo: Conte, 'aperta crisi che deve trovare risposta qui' (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Si è aperta una crisi che oggi deve trovare qui, in questa sede, il proprio chiarimento secondo principi di trasparenza, confronto e linearità di azione". Lo ha detto Giuseppe Conte alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen (Adnkronos) - "Si èunache oggiqui, in questa sede, il proprio chiarimento secondo principi di trasparenza, confronto e linearità di azione". Lo ha detto Giuseppealla Camera.

