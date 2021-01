Governo, Conte alla Camera: “Crisi senza fondamento” (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Entra nel “vivo” la Crisi di Governo dopo lo strappo di Matteo Renzi con l’intervento del Presidente del Consiglio Conte alla Camera dove si è presentato, senza ritardi sulla tabella di marcia, alle 12.00, accolto dall’applauso di M5S, Leu e Pd. Nessuna reazione dai deputati di IV e accoglienza decisamente meno calorosa da parte della Lega. “All’inizio di questa esperienza di Governo, nel 2019, prefigurai un chiaro progetto politico per il Paese. Precisai che il programma non poteva risolversi in una mera elencazione di proposte eterogenee o una sterile sommatoria delle posizioni delle forze di maggioranza. Un’alleanza tra formazioni provenienti da storie, esperienze, culture di diversa estrazione e che in passato si erano confrontate con asprezza, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Entra nel “vivo” ladidopo lo strappo di Matteo Renzi con l’intervento del Presidente del Consigliodove si è presentato,ritardi sulla tabella di marcia, alle 12.00, accolto dall’applauso di M5S, Leu e Pd. Nessuna reazione dai deputati di IV e accoglienza decisamente meno calorosa da parte della Lega. “All’inizio di questa esperienza di, nel 2019, prefigurai un chiaro progetto politico per il Paese. Precisai che il programma non poteva risolversi in una mera elencazione di proposte eterogenee o una sterile sommatoria delle posizioni delle forze di maggioranza. Un’alleanza tra formazioni provenienti da storie, esperienze, culture di diversa estrazione e che in passato si erano confrontate con asprezza, ...

