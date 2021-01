GFVip 5, una bufera si abbatte su Stefania Orlando: la verità sul divorzio con Roncato (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ieri sera, 17 Gennaio 2021, Barbara D’Urso ha ospitato nel suo salotto della domenica sera Andrea Roncato, ex marito di Stefania Orlando, protagonista indiscussa del GFVip 5. L’attore, durante la lunga intervista a Live: Non è la D’Urso, ha parlato della sua ex moglie e del perché la loro storia sia giunta al capolinea. L’artista poi ha fatto una rivelazione choc. La bomba lanciata da Andrea Roncato su Stefania Orlando, tra le favorite per la vittoria del noto reality, ha lasciato il pubblico di Canale 5 completamente senza parole. Alfonso Signorini questa sera approfondirà il discorso all’interno della casa? Sicuramente Stefania dovrà fare i conti con quanto dichiarato da Roncato e così, come sempre, si prevedono scintille. Leggi ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ieri sera, 17 Gennaio 2021, Barbara D’Urso ha ospitato nel suo salotto della domenica sera Andrea, ex marito di, protagonista indiscussa del5. L’attore, durante la lunga intervista a Live: Non è la D’Urso, ha parlato della sua ex moglie e del perché la loro storia sia giunta al capolinea. L’artista poi ha fatto una rivelazione choc. La bomba lanciata da Andreasu, tra le favorite per la vittoria del noto reality, ha lasciato il pubblico di Canale 5 completamente senza parole. Alfonso Signorini questa sera approfondirà il discorso all’interno della casa? Sicuramentedovrà fare i conti con quanto dichiarato dae così, come sempre, si prevedono scintille. Leggi ...

