GF Vip | Tommaso Zorzi fa a pezzi Giulia Salemi | “Si sente la regina del castello”

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 18 gennaio 2021)possibile vincitore del GF Vip 5 Sin dall’inizio per il popolo del web e per i telespettatori,oltre ad essere protagonista indiscusso potrebbe essere il vincitore del Grande Fratello Vip 5. Il rampollo meneghino infatti, è in grado di creare numerose dinamiche facendo parlare moltissimo sia gli inquilini che il pubblico che li guarda da casa. E se dal suo ingresso ha stretto un bel rapporto con, con cui era amico già da prima, ultimamente il 25enne sta affilando le unghie andandoci contro. Il rampollo controDa qualche giorno infatti,si è mostrato particolarmente insofferente agli atteggiamenti dial ...