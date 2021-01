Florenzi alza la Coppa, Iemmello arrabbiato. Tris dei ‘turchi’ e in Spagna… Il weekend (e non solo) degli italiani all’estero (Di lunedì 18 gennaio 2021) tps titleitaliani ALL'ESTERO/tps titleDalla Germania alla Francia, passando per la Spagna o addirittura l’Albania. Sono molti gli italiani impegnati all’estero, siano questi allenatori o giocatori. Andiamo a vedere come si sono comportanti alcuni di loro nell’ultimo weekend di calcio o in generale nell’ultima settimana… ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 18 gennaio 2021) tps titleALL'ESTERO/tps titleDalla Germania alla Francia, passando per la Spagna o addirittura l’Albania. Sono molti gliimpegnati, siano questi allenatori o giocatori. Andiamo a vedere come si sono comportanti alcuni di loro nell’ultimodi calcio o in generale nell’ultima settimana… ITA Sport Press.

A decidere la sfida è stato, a sorpresa, Kurzawa, al primo gol stagionale, che con un bel sinistro al volo, su cross dalla destra dell'ex romanista Florenzi alzato da Thomas, ha battuto Bernardoni al ...

Ad Angers sono i terzini a firmare l'1-0: i campioni di Francia si portano momentaneamente davanti al Lione in classifica. Kean e Icardi non incidono ...

