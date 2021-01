ilmessaggeroit : #STELLANTIS in #BORSA, Elkann e Tavares suonano campanella. Cerimonia di quotazione sui listini di Milano e Parigi - AUTOilmensile : #Elkann e #Tavares suonano la campanella: è nata #Stellantis ?? - rivalta_danilo : @GuidoCrosetto Lei è autorevole ma : #Stellantis (non FCA) ha 14,4% Exor , 7,2% PSA, 6,2% BPI ( stato francese ) ,… - cberrets : RT @classcnbc: Giornata storica per il mondo #automotive: oggi debutta in borsa @Stellantis, società figlia della fusione #FCA-#PSA. Le pa… - LaStampaTV : VIDEO | Borsa Italiana a Milano ed Euronext a Parigi danno il benvenuto a Stellantis, suonata la campanella da Elka… -

Ultime Notizie dalla rete : Elkann Tavares

Rai News

Stellantis will launch on the New York Stock Exchange on Tuesday, due to the Monday US bank holiday, followed by a press conference with Mr Tavares. Chairman John Elkann, heir to the Fiat-founding ...Stellantis, the car company combining PSA Peugeot and Fiat Chrysler, was launched Monday on the Milan and Paris stock exchanges, giving life to the fourth-largest auto company in the world. Stellantis ...