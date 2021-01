Crisi di governo, l’appello di Conte: “Servono forze parlamentari contro logiche sovraniste”. Il centrodestra in coro: “Mastella, Mastella” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Questa alleanza” di governo “sarà chiamata a esprimere una imprescindibile vocazione europeista, perseguendo una chiara scelta di campo contro derive nazionalistiche e logiche sovraniste”. A dirlo, è stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso del suo intervento alla Camera prima del voto di fiducia. Conte ha fatto un appello alle “formazioni europeiste, liberali, popolari e socialiste” e a quelle che ha definito “forze volenterose”. Dai banchi del centrodestra, sopratutto da Lega e Fratelli d’Italia, si sono levati i cori: “Mastella, Mastella“, in riferimento al sindaco di Benevento, Clemente Mastella. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Questa alleanza” di“sarà chiamata a esprimere una imprescindibile vocazione europeista, perseguendo una chiara scelta di campoderive nazionalistiche e”. A dirlo, è stato il presidente del Consiglio, Giuseppe, nel corso del suo intervento alla Camera prima del voto di fiducia.ha fatto un appello alle “formazioni europeiste, liberali, popolari e socialiste” e a quelle che ha definito “volenterose”. Dai banchi del, sopratutto da Lega e Fratelli d’Italia, si sono levati i cori: ““, in riferimento al sindaco di Benevento, Clemente. L'articolo proviene da Il ...

