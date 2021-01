Coronavirus, Pregliasco: “Zona rossa in Lombardia? È decisione difficile, ma penso sia utile in questo momento” (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Come sappiamo il dato giornaliero non è significativo e va valutato in un trend settimanale ed è per questo che il Governo utilizza i dati meno recenti anziché quelli odierni”, spiega Fabrizio Pregliasco, virologo all’Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi, “ma anche analizzando i dati più recenti ritengo che per la Lombardia la Zona rossa sia comunque utile. La decisione è davvero difficile, al limite si potrebbe pensare di alleggerire il rientro in Zona arancione abbassando la soglia canonica dei quindici giorni”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) “Come sappiamo il dato giornaliero non è significativo e va valutato in un trend settimanale ed è perche il Governo utilizza i dati meno recenti anziché quelli odierni”, spiega Fabrizio, virologo all’Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi, “ma anche analizzando i dati più recenti ritengo che per lalasia comunque. Laè davvero, al limite si potrebbe pensare di alleggerire il rientro inarancione abbassando la soglia canonica dei quindici giorni”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

