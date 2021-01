Coronavirus, Fontana fa ricorso al Tar contro il Dpcm: «Dovremmo essere arancioni, criteri sbagliati per la scelta dei colori» (Di lunedì 18 gennaio 2021) Si prospettano giorni intensi per i Tar di tutta Italia. Dopo i ricorsi presentati da genitori e associazioni contro le chiusure delle scuole nelle zone non rosse, ora anche Attilio Fontana, presidente della Lombardia, si rivolge a un tribunale regionale. Tra stasera e domani mattina, verrà depositato il ricorso già formulato al Tar del Lazio, attraverso il quale la Regione impugnerà l’intero Dpcm anti Coronavirus – e non, come si pensava inizialmente, l’ordinanza del ministro Roberto Speranza sulla zona rossa. A essere criticati sono i criteri attraverso i quali viene deciso il colore delle varie Regioni. Secondo il presidente, che ha parlato in una conferenza stampa, il governo dovrebbe dare «maggior peso al parametro dell’incidenza» piuttosto che a quello ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 gennaio 2021) Si prospettano giorni intensi per i Tar di tutta Italia. Dopo i ricorsi presentati da genitori e associazionile chiusure delle scuole nelle zone non rosse, ora anche Attilio, presidente della Lombardia, si rivolge a un tribunale regionale. Tra stasera e domani mattina, verrà depositato ilgià formulato al Tar del Lazio, attraverso il quale la Regione impugnerà l’interoanti– e non, come si pensava inizialmente, l’ordinanza del ministro Roberto Speranza sulla zona rossa. Acriticati sono iattraverso i quali viene deciso il colore delle varie Regioni. Secondo il presidente, che ha parlato in una conferenza stampa, il governo dovrebbe dare «maggior peso al parametro dell’incidenza» piuttosto che a quello ...

MarcoKris87 : #Moratti ad #Arcuri: «La ripartizione dei vaccini sia anche in base al Pil delle regioni». Tradotto e riassunto: s… - TuttoQuaNews : RT @varesenews: Fontana: “Predisposto il ricorso contro Dpcm, Lombardia dovrebbe essere in z - tuttoatalanta : ULTIM'ORA - Fontana: 'Entro domattina ricorso contro il Dpcm' - varesenews : Fontana: “Predisposto il ricorso contro Dpcm, Lombardia dovrebbe essere in z - TV7Benevento : Coronavirus: Fontana, 'tra stasera e domani deposito ricorso al Tar su zona rossa' (2)... -