Cagliari-Milan 0-2, Ibrahimovic raddoppia: assist di Calabria (Di lunedì 18 gennaio 2021) Cagliari Milan ULTIME NEWS - Subito ad inizio ripresa Zlatan Ibrahimovic ha realizzato il raddoppio sfruttando al meglio un assist di Calabria Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di lunedì 18 gennaio 2021)ULTIME NEWS - Subito ad inizio ripresa Zlatanha realizzato il raddoppio sfruttando al meglio undiPianeta

ZZiliani : E dire che sarebbe bastato ritardare i tamponi, far multare il medico di 1500 euro e il club di 4000 e a Cagliari… - AntoVitiello : Partenza del #Milan per #Cagliari posticipata a domani per permettere un altro giro di tamponi. - acmilan : ???? La nostra Top 5 Goal di #CagliariMilan ? Vota la rete rossonera più bella su - Shiralta : ??#Sustitución?#66' Jens Petter Hauge se va al banquillo. Cagliari 0 - 2 AC Milan.?? - estornudoauto : RT @GoalItalia: Giallo pesante per Romagnoli in #CagliariMilan: era diffidato, salterà l'Atalanta ? -