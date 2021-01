Cagliari, Joao Pedro: «Vogliamo uscire dalla crisi» (Di lunedì 18 gennaio 2021) Le parole dell’attaccante del Cagliari Joao Pedro prima del match contro il Milan alla Sardegna Arena Nel pre-partita di Cagliari-Milan, l’attaccante Joao Pedro ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: «Poco da dire tanto da fare. Momento complicato e la squadra sicuramente non lo merita perché stiamo crescendo tanto. Abbiamo perso punti importanti ma adesso abbiamo voglia di uscire da questa situazione. Il rigore sbagliato? Errore brutto che ci è costato tanto però fa parte del gioco. Questi momenti sono difficili però bisogna guardare avanti perché c’è ancora più di metà campionato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Le parole dell’attaccante delprima del match contro il Milan alla Sardegna Arena Nel pre-partita di-Milan, l’attaccanteha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: «Poco da dire tanto da fare. Momento complicato e la squadra sicuramente non lo merita perché stiamo crescendo tanto. Abbiamo perso punti importanti ma adesso abbiamo voglia dida questa situazione. Il rigore sbagliato? Errore brutto che ci è costato tanto però fa parte del gioco. Questi momenti sono difficili però bisogna guardare avanti perché c’è ancora più di metà campionato». Leggi su Calcionews24.com

