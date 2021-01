"Avete defecato in mezzo alla stanza". Delirio. Borghi travolge la maggioranza in aula: "Conte, sappiamo già quando lei se ne andrà" (Di lunedì 18 gennaio 2021) "Ve ne andrete dopo aver defecato in mezzo alla stanza". Claudio Borghi scatena l'ovazione dell'opposizione e i mugugni della maggioranza alla Camera, bombardando letteralmente il premier Giuseppe Conte e il governo. "Noi sappiamo già quando ve ne andrete: quando la montagna di guano che Avete accumulato diventerà troppo grande per continuare ad ignorarla. Siamo primi al mondo per morti per milioni di persone per Covid e purtroppo mi tocca vedere anche che l'Italia farà meno 10% di Pil quest'anno mentre «la Germania farà -5, gli Stati Uniti del criticatissimo Trump -3, la Cina vostro modello +2,5, dopo averci regalato questa simpatica pandemia". "Ma ha visto chi ha di fianco, ha visto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) "Ve ne andrete dopo averin". Claudioscatena l'ovazione dell'opposizione e i mugugni dellaCamera, bombardando letteralmente il premier Giuseppee il governo. "Noigiàve ne andrete:la montagna di guano cheaccumulato diventerà troppo grande per continuare ad ignorarla. Siamo primi al mondo per morti per milioni di persone per Covid e purtroppo mi tocca vedere anche che l'Italia farà meno 10% di Pil quest'anno mentre «la Germania farà -5, gli Stati Uniti del criticatissimo Trump -3, la Cina vostro modello +2,5, dopo averci regalato questa simpatica pandemia". "Ma ha visto chi ha di fianco, ha visto ...

Ultime Notizie dalla rete : Avete defecato Claudio Borghi, delirio alla Camera: "Avete defecato in mezzo alla stanza. Conte, sa quando se ne andrà?" Liberoquotidiano.it Governo: Borghi, 've ne andrete quando guano sotto tappeto non potrà più essere nascosto'

Ve ne andrete come chi lascia la casa dopo averla occupata: dopo aver distrutto e rubato tutto, dopo aver defecato al centro della stanza". Lo ha detto Claudio Borghi, della Lega, intervenendo in aul ...

Ve ne andrete come chi lascia la casa dopo averla occupata: dopo aver distrutto e rubato tutto, dopo aver defecato al centro della stanza". Lo ha detto Claudio Borghi, della Lega, intervenendo in aul ...