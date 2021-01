«Sei il mio supereroe»: Daniele Mondello ricorda Gioele con un commovente post nel giorno del suo compleanno (Di domenica 17 gennaio 2021) Il 16 gennaio Gioele Mondello avrebbe compiuto 5 anni. Invece lo scorso 3 agosto è sparito insieme alla sua mamma Viviana Parisi. Il corpo della donna e quello del bambino sono stati successivamente ritrovati privi di vita, in circostanze mai del tutto chiarite, nelle campagne di Caronia, nel messinese, rispettivamente l’8 e il 19 agosto. Oltre al dolore per la perdita del figlio e della compagna, Daniele Mondello si porta dentro anche il peso della mancanza di una risposta definitiva su quanto accaduto in quel giorno ai suoi cari. Leggi su vanityfair (Di domenica 17 gennaio 2021) Il 16 gennaio Gioele Mondello avrebbe compiuto 5 anni. Invece lo scorso 3 agosto è sparito insieme alla sua mamma Viviana Parisi. Il corpo della donna e quello del bambino sono stati successivamente ritrovati privi di vita, in circostanze mai del tutto chiarite, nelle campagne di Caronia, nel messinese, rispettivamente l’8 e il 19 agosto. Oltre al dolore per la perdita del figlio e della compagna, Daniele Mondello si porta dentro anche il peso della mancanza di una risposta definitiva su quanto accaduto in quel giorno ai suoi cari.

