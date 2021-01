Puglia, maltempo: allerta per neve Protezione civile, previsioni meteo (Di domenica 17 gennaio 2021) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20 di domani, lunedì 18 gennaio. Si fa riferimento a “nevicate: al di sopra dei 400-600 m, in calo fino ai 200-400 m con locali sconfinamenti a quote inferiori con apporti al suolo deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per neve <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 17 gennaio 2021) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità fino alle 20 di domani, lunedì 18 gennaio. Si fa riferimento a “nevicate: al di sopra dei 400-600 m, in calo fino ai 200-400 m con locali sconfinamenti a quote inferiori con apporti al suolo deboli.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper proviene da Noi Notizie..

Dopo un inizio di gennaio all’insegna del maltempo la prossima settimana si aprirà con un generale miglioramento in seguito alla temporanea ...

Sul resto delle regioni cielo sereno o poco nuvoloso. La Protezione civile ha emesso un avviso di venti da forti di burrasca su Puglia centro-meridionale e Calabria e possibili mareggiate sulle coste ...

