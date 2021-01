La migliore Inter di Conte: dominata una Juve impotente (Di lunedì 18 gennaio 2021) Inter Juventus è stata la partita che tutti i tifosi nerazzurri sognavano: la formazione di Conte è stata pressoché perfetta nella serata più importante Un salto di qualità enorme e se sarà stato anche un ideale passaggio di consegne, l’Inter di Antonio Conte lo scoprirà solo tra qualche mese. La vittoria sulla rivale più odiata mancava in casa nerazzurra da oltre 1500 giorni, ma ciò che più ha destato impressione è il modo in cui è maturata. Un dominio pressoché totale quello esercitato da Handanovic e compagni, con il portiere sloveno che ha dovuto sporcare i guanti solo inizialmente su Rabiot e nel finale su Chiesa. Nulla di più la difesa Interista ha concesso a un Juve deludente e impotente come non mai. Ma oltre gli indiscutibili demeriti dei ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 gennaio 2021)ntus è stata la partita che tutti i tifosi nerazzurri sognavano: la formazione diè stata pressoché perfetta nella serata più importante Un salto di qualità enorme e se sarà stato anche un ideale passaggio di consegne, l’di Antoniolo scoprirà solo tra qualche mese. La vittoria sulla rivale più odiata mancava in casa nerazzurra da oltre 1500 giorni, ma ciò che più ha destato impressione è il modo in cui è maturata. Un dominio pressoché totale quello esercitato da Handanovic e compagni, con il portiere sloveno che ha dovuto sporcare i guanti solo inizialmente su Rabiot e nel finale su Chiesa. Nulla di più la difesaista ha concesso a undeludente ecome non mai. Ma oltre gli indiscutibili demeriti dei ...

