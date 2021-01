Juve Stabia-Ternana, le ultime su formazioni e dove vederla (Di domenica 17 gennaio 2021) La diciannovesima giornata di campionato del girone C vedrà la capolista Ternana fronteggiare la Juve Stabia al Romeo Menti. Si prospetta una gara interessante, le due squadre sono accomunate dal fatto di disporre di reparti difensivi preparati: dodici reti incassate dalle fere, quattordici dai campani. La Ternana tuttavia vanta un dato impressionante per quanto riguarda la fase realizzativa (quarantatre reti segnate) e non sarà semplice per i padroni di casa frenare l’avanzata della capolista. Il momento della Juve Stabia La Juve Stabia occupa il decimo posto in classifica e dunque l’ultima posizione play-off disponibile. La squadra campana ha disputato una partita in meno e ha la possibilità di accorciare sulle posizioni immediatamente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 gennaio 2021) La diciannovesima giornata di campionato del girone C vedrà la capolistafronteggiare laal Romeo Menti. Si prospetta una gara interessante, le due squadre sono accomunate dal fatto di disporre di reparti difensivi preparati: dodici reti incassate dalle fere, quattordici dai campani. Latuttavia vanta un dato impressionante per quanto riguarda la fase realizzativa (quarantatre reti segnate) e non sarà semplice per i padroni di casa frenare l’avanzata della capolista. Il momento dellaLaoccupa il decimo posto in classifica e dunque l’ultima posizione play-off disponibile. La squadra campana ha disputato una partita in meno e ha la possibilità di accorciare sulle posizioni immediatamente ...

