Il Napoli gioca a tennis e polverizza la Fiorentina: 6-0, Insigne in stato di grazia (Di domenica 17 gennaio 2021) Valanga azzurra sulla Fiorentina. Il Napoli travolge i viola con sei reti nell'anticipo dell'ora di pranzo e lanciano un avvertimento alla Juventus, prossima avversaria nella sfida di Supercoppa e alle rivali per lo scudetto. Successo tennistico firmato dalla doppietta di Insigne (uno su rigore) e dalle reti di Demme, Lozano, Zielinski e, nel finale, Politano. Tre punti che gli azzurri mettono in ghiacciaia già nel primo tempo, chiuso dai padroni di casa sul 4-0 e che permettono a Gattuso di agganciare provvisoriamente al terzo posto la Roma, portandosi a -3 dall'Inter. E il tecnico può anche sorridere per la porta inviolata: in questo 2021 è la prima volta. La Fiorentina, che si ferma dopo la vittoria con il Cagliari, gioca un primo tempo coraggioso ma pagano le ingenuità difensive: ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Valanga azzurra sulla. Iltravolge i viola con sei reti nell'anticipo dell'ora di pranzo e lanciano un avvertimento alla Juventus, prossima avversaria nella sfida di Supercoppa e alle rivali per lo scudetto. Successotico firmato dalla doppietta di(uno su rigore) e dalle reti di Demme, Lozano, Zielinski e, nel finale, Politano. Tre punti che gli azzurri mettono in ghiacciaia già nel primo tempo, chiuso dai padroni di casa sul 4-0 e che permettono a Gattuso di agganciare provvisoriamente al terzo posto la Roma, portandosi a -3 dall'Inter. E il tecnico può anche sorridere per la porta inviolata: in questo 2021 è la prima volta. La, che si ferma dopo la vittoria con il Cagliari,un primo tempo coraggioso ma pagano le ingenuità difensive: ...

