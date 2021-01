"Esplorare le ansie e le paure della maternità con la scrittura è stato catartico"

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 17 gennaio 2021) Viene considerato come il libro dell’anno (o, almeno dei primi sei mesi dell’anno). Pubblicato in contemporanea in 34 Paesi, anticipato da un hype che dura da molto primapandemia, “La Spinta” di Ashley Audrain arriva adesso in Italia per Rizzoli (pp. 348, € 18). L’autrice è un’esordiente che vive a Toronto, ha 39 anni e due figli, una considerevole carriera nel mondo dell’editoria (era direttorecomunicazione per il colosso editoriale Penguin in Canada). E per la sua prima intervista italiana ha scelto di raccontarsi ad Huffington Post, partendo da quel romanzo cui ha dedicato tre anni, e che si annida in uno dei grandi temi dell’umanità, la. Lo fa narrando di Blythe e di sua figlia Violet, e scrivendo di quel complesso legame che intreccia le generazioni e le famiglie, scandendo il destino. Il suo romanzo ...