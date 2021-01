Covid-vaccini: quando potranno essere pronti per bambini e adolescenti? (Di domenica 17 gennaio 2021) I vaccini anti-Covid non possono essere somministrati ai bambini e adolescenti al di sotto dei 16 anni come afferma l’Oms (l’organizzazione mondiale della Sanità). Per il vaccino Moderna il limite è 18 anni mentre per AstraZeneca-BioNtech di 16 anni. Questo perché ancora servono ulteriori controlli e approfondimenti ma le aziende farmaceutiche si stanno attrezzando per svolgere esami clinici sui più piccoli. Vaccino: nuovo studio su bambini e adolescenti Attualmente vi è uno studio sui vaccini con i ragazzi dai 12 ai 17 anni iniziato il 9 dicembre 2020 dall’azienda Moderna visitabile sul sito ufficiale, che sta arruolando volontari per la ricerca sperimentale. In un secondo momento arriverà la fase destinata anche ai bambini di ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 17 gennaio 2021) Ianti-non possonosomministrati aial di sotto dei 16 anni come afferma l’Oms (l’organizzazione mondiale della Sanità). Per il vaccino Moderna il limite è 18 anni mentre per AstraZeneca-BioNtech di 16 anni. Questo perché ancora servono ulteriori controlli e approfondimenti ma le aziende farmaceutiche si stanno attrezzando per svolgere esami clinici sui più piccoli. Vaccino: nuovo studio suAttualmente vi è uno studio suicon i ragazzi dai 12 ai 17 anni iniziato il 9 dicembre 2020 dall’azienda Moderna visitabile sul sito ufficiale, che sta arruolando volontari per la ricerca sperimentale. In un secondo momento arriverà la fase destinata anche aidi ...

