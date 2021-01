C’è posta per te, la decisione di Maria De Filippi lascia di stucco (Di domenica 17 gennaio 2021) C’è posta per te, in diretta la signora perde la dentiera la reazione di Maria De Filippi spiazza il web: ecco cosa è successo. Nel corso della puntata di C’è posta per te andata in onda sabato 16 gennaio 2021 abbiamo conosciuto la storia di Stefano, alla ricerca del suo primo amore risalente a ben 70 anni fa. Sono state numerose le donne reclutate dal programma sulla base degli indizi forniti dall’uomo e tra questa una in particolare ha suscitato l’immediata simpatia del pubblico a casa. Si tratta della signora Sarina, un vero e proprio vulcano di energia capace di attirare su di se tutta l’attenzione anche per un particolare molto particolare. LEGGI ANCHE>>>Maria De Filippi, novità a C’è posta per te: fa emozionare il pubblico LEGGI ... Leggi su chenews (Di domenica 17 gennaio 2021) C’èper te, in diretta la signora perde la dentiera la reazione diDespiazza il web: ecco cosa è successo. Nel corso della puntata di C’èper te andata in onda sabato 16 gennaio 2021 abbiamo conosciuto la storia di Stefano, alla ricerca del suo primo amore risalente a ben 70 anni fa. Sono state numerose le donne reclutate dal programma sulla base degli indizi forniti dall’uomo e tra questa una in particolare ha suscitato l’immediata simpatia del pubblico a casa. Si tratta della signora Sarina, un vero e proprio vulcano di energia capace di attirare su di se tutta l’attenzione anche per un particolare molto particolare. LEGGI ANCHE>>>De, novità a C’èper te: fa emozionare il pubblico LEGGI ...

