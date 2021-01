Biathlon, Dorothea Wierer: “Contenta delle prime tre serie, nell’ultimo giro mi manca ancora qualcosa” (Di domenica 17 gennaio 2021) Dorothea Wierer ha concluso al sesto posto la mass start di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di Biathlon. L’azzurrra si è dovuta acContentare di un piazzamento al di fuori della top-5 a causa di due errori nell’ultima serie al tiro: la detentrice della Sfera di Cristallo si trovava in testa alla gara con margine, poi ha mancato due bersagli al poligono e ha così dovuto dire addio ai sogni di vittoria e di podio. La nostra portacolori ha commentato in questo modo la sua prova: “Sono comunque Contenta delle prime tre serie, è stato molto difficile fare un giro intero senza dare i cambi, soprattutto il piano in controvento prima del poligono. Ero fortunato nella terza ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021)ha concluso al sesto posto la mass start di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di. L’azzurrra si è dovuta acre di un piazzamento al di fuori della top-5 a causa di due errori nell’ultimaal tiro: la detentrice della Sfera di Cristallo si trovava in testa alla gara con margine, poi hato due bersagli al poligono e ha così dovuto dire addio ai sogni di vittoria e di podio. La nostra portacolori ha commentato in questo modo la sua prova: “Sono comunquetre, è stato molto difficile fare unintero senza dare i cambi, soprattutto il piano in controvento prima del poligono. Ero fortunato nella terza ...

