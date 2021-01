Sette giorni | due mosse | un obiettivo | così il Milan si prende lo Scudetto

Leggi su serieanews

(Di sabato 16 gennaio 2021) Ilnon si ferma a Meitè e nella prossima settimana accelera per altri due colpi:Maldini vuole conservare il primato Meitè è arrivato ma ilnon ha intenzione di fermarsi. Primi in classifica, la società rossonera vuole fare presto e bene per conservare il primato e assicurare a Pioli i rinforzi giusti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.