Scialpi chiede aiuto: "Sono in condizioni disperate, sono pronto a fare anche il cameriere" (Di sabato 16 gennaio 2021) Il cantante lancia un grido d'allarme. La sua carriera è stata rovinata dal Covid e ora cerca disperatamente lavoro. (Instagram)Il mondo degli artisti è una delle tante categorie che soffre maggiormente la crisi economica dovuta al Covid. Con lo stop agli spettacoli e ai concerti, gli artisti non lavorano da mesi e i sussidi ricevuti dello Stato non bastano per sopravvivere. Scialpi, al secolo Giovanni Scialpi, conosciuto anche con lo pseudonimo Shalpy, si è sfogato con la rivista Rolling Stones, lanciando un grido di aiuto condiviso da tanti altri lavoratori dello spettacolo. Leggi anche -> Diana Del Bufalo single: "Ma non mi pesa", l'attrice rompe il silenzio L'appello di Scialpi: "sono disposto a fare ...

