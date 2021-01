Scatta la fusione tra Fca e Psa | nasce Stellantis Numeri | soci e prospettive del nuovo gruppo

(Di sabato 16 gennaio 2021)ingrana la prima.oggi 16 gennaio ilquarto automobilistico del mondo grazie allafra Fca (Fiat-Chrysler) e Psa (Peugeot-Citroen). La casa automobilistica avrà 400mila dipendenti, 14 marchi e un fatturato che sfiora i 200 miliardi grazie a 8,7 milioni di auto vendute. Per dimensione seguirà a ruota Gm, Volkswagen e l’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. Sarà quotata a Milano e Parigi a partire dal 18 gennaio e a New York dalla giornata successiva. Avrà sede in Olanda e sarà presieduta da John Elkann, mentre la guida verrà affidata all’amministratore delegato di Psa, Carlos Tavares. Al numero uno di Fca, Mike Manley, andrà invece il compito di gestire le attività statunitensi della casa automobilistica. La cassaforte della famiglia Agnelli, Exor, resterà il primoo di ...

Ultime Notizie dalla rete : Scatta fusione

