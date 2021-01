Palermo-Virtus Francavilla, c’è un unico precedente: nel 2017 i rosanero superarono 5-0 i pugliesi in Coppa Italia (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Palermo si prepara alla sfida di domenica contro la Virtus Francavilla.Tra le due compagini esiste un solo precedente datato agosto 2017, quando le due squadre si affrontarono nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia. I rosanero allora guidati da Bruno Tedino ne rifilarono 5 ai pugliesi di Gaetano D'Agostino, tra i quali in campo vi era anche Andrea Saraniti. Un match senza storia che si mise subito bene per i rosanero che trovarono la rete del vantaggio con Trajkovski dopo meno di 15 minuti, il macedone fu il grande protagonista della gara mettendo a segno una tripletta. Le altre due reti le siglarono Haitam Aleesami e Radoslaw Murawski che mise il punto esclamativo sulla gara a dieci minuti dal fischio ... Leggi su mediagol (Di sabato 16 gennaio 2021) Ilsi prepara alla sfida di domenica contro la.Tra le due compagini esiste un solodatato agosto, quando le due squadre si affrontarono nel secondo turno eliminatorio di. Iallora guidati da Bruno Tedino ne rifilarono 5 aidi Gaetano D'Agostino, tra i quali in campo vi era anche Andrea Saraniti. Un match senza storia che si mise subito bene per iche trovarono la rete del vantaggio con Trajkovski dopo meno di 15 minuti, il macedone fu il grande protagonista della gara mettendo a segno una tripletta. Le altre due reti le siglarono Haitam Aleesami e Radoslaw Murawski che mise il punto esclamativo sulla gara a dieci minuti dal fischio ...

WiAnselmo : #Palermo-Virtus Francavilla, c'è un unico precedente: nel 2017 i rosanero superarono 5-0 i pugliesi in Coppa Italia… - Mediagol : #Palermo-Virtus Francavilla, c'è un unico precedente: nel 2017 i rosanero superarono 5-0 i pugliesi in Coppa Italia… - Mediagol : Palermo, Boscaglia punta la Virtus Francavilla: si chiude il girone d'andata, prova di maturità per i rosanero… - siciliafeed : Palermo, un filotto di vittorie per puntare in alto: contro la Virtus Francavilla ancora tridente - Calciodiretta24 : Serie C, Palermo – Virtus Francavilla: diretta live, risultato in tempo reale -