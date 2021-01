Paderno | assembramenti e mascherine abbassate | 15 multe | 10 sono minorenni

(Di sabato 16 gennaio 2021) Giro di vite aglinelle piazze e a chi non porta correttamente la mascherina. La polizia locale diDugnano ha fatto scattare 15nelle ultime ore nei confronti di giovanissimi che al momento dei controlli non rispettavano le regole del Dpcm che prevede distanziamento sociale e utilizzo di protezioni per naso e td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

