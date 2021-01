Meteo in Italia per il 16 gennaio, vento a Sud: allarme su Calabria e Puglia (Di sabato 16 gennaio 2021) Una nuova perturbazione si sta abbattendo sul Meridione del Paese causando venti forti di burrasca e mareggiate sulle coste esposte, in particolare sulla Calabria e sulla Puglia, temperature in calo: queste le principali previsioni Meteo per l’Italia di oggi sabato 16 gennaio 2021 Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati ufficiali del bollettino del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, 15 gennaio, e valido fino alle 23:59 di oggi, 16 gennaio, è attiva un’allerta per Meteo avverso, per venti forti fino a burrasca su Calabria, Puglia e coste tirreniche meridionali. Il resto della cartina dell’Italia è verde e non sono quindi attive ... Leggi su ck12 (Di sabato 16 gennaio 2021) Una nuova perturbazione si sta abbattendo sul Meridione del Paese causando venti forti di burrasca e mareggiate sulle coste esposte, in particolare sullae sulla, temperature in calo: queste le principali previsioniper l’di oggi sabato 162021 Il Bollettino della Protezione Civile Secondo i dati ufficiali del bollettino del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, 15, e valido fino alle 23:59 di oggi, 16, è attiva un’allerta peravverso, per venti forti fino a burrasca sue coste tirreniche meridionali. Il resto della cartina dell’è verde e non sono quindi attive ...

SkyTG24 : Aria polare sull’Italia, le previsioni meteo del weekend - zazoomblog : METEO Italia. Weekend ecco la rasoiata di Gelo Russo e neve in pianura - #METEO #Italia. #Weekend #rasoiata - Allerta_Meteo : Si ricorda il Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per oggi 16/01/2021 diramato dal @DPCgov ieri 15/01/… - infoitinterno : METEO - NEVE in atto al SUD ITALIA, ecco le località COINVOLTE dall'IRRUZIONE CONTINENTALE - infoitinterno : Meteo, oggi sabato 16 gennaio l'Italia sarà nella morsa del gelo -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Italia Meteo: WEEKEND, BLITZ GELIDO sull'ITALIA, Torna la NEVE fino in PIANURA. Le PREVISIONI per SABATO e DOMENICA iLMeteo.it Vaccino anti-Covid, l'allarme di Arcuri: «Da lunedì 29% dosi Pfizer in meno: ci ripensi o prenderemo provvedimenti»

Covid, allarme vaccino in Italia. C'è chi si prepara già alla seconda dose, ma ora l'Italia teme per il prosieguo della campagna di vaccinazione dopo l'annuncio di ...

La musica senza tempo del Quartetto Cetra

Parliamo del Quartetto Cetra, un mito della musica leggera (ma non solo) italiana. Carlo Savona - figlio di Virgilio Savona e Lucia Mannucci e curatore dell'archivio Savona/Mannucci-Quartetto Cetra - ...

Covid, allarme vaccino in Italia. C'è chi si prepara già alla seconda dose, ma ora l'Italia teme per il prosieguo della campagna di vaccinazione dopo l'annuncio di ...Parliamo del Quartetto Cetra, un mito della musica leggera (ma non solo) italiana. Carlo Savona - figlio di Virgilio Savona e Lucia Mannucci e curatore dell'archivio Savona/Mannucci-Quartetto Cetra - ...