Lo Spezia resiste a Torino: punto inutile per i granata (Di sabato 16 gennaio 2021) Torino – Spezia finisce 0-0. Un pareggio che non rende felice nessuno, ma che risulta essere sicuramente più utile allo Spezia. Allo stadio Olimpico Grande Torino, finisce 0-0 il match tra il Torino e lo Spezia. Un pareggio a reti bianche che rende felice né Marco Giampaolo né Vincenzo Italiano. Per entrambe le squadre sarebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 16 gennaio 2021)finisce 0-0. Un pareggio che non rende felice nessuno, ma che risulta essere sicuramente più utile allo. Allo stadio Olimpico Grande, finisce 0-0 il match tra ile lo. Un pareggio a reti bianche che rende felice né Marco Giampaolo né Vincenzo Italiano. Per entrambe le squadre sarebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

lamortevito : Il Torino si ferma al palo di Ansaldi, lo @acspezia resiste in 10 e con una grande prova si porta a casa un punto i… - GazzettadellaSp : Torino-Spezia: a 10' dalla fine resiste lo Spezia contro il Toro che cerca di vincerla (Live)… - AndreaLazzer : RT @FrancescoOrdine: É venuto il momento di segnalare il campionato dello Spezia e la bravura del suo tecnico Italiano. Stasera in 10 contr… - Lore2261984 : RT @FrancescoOrdine: É venuto il momento di segnalare il campionato dello Spezia e la bravura del suo tecnico Italiano. Stasera in 10 contr… - FrancescoOrdine : É venuto il momento di segnalare il campionato dello Spezia e la bravura del suo tecnico Italiano. Stasera in 10 co… -