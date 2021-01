Liverpool, Salah: “Voglio giocare ogni minuto di ogni singola partita” (Di sabato 16 gennaio 2021) Ma quale riposo… in campo sempre. È un pensiero condiviso dai più grandi, dai migliori campioni del panorama calcistico e ovviamente anche da Mohamed Salah. Nel corso di un’intervista a ‘beINSports’ il talento egiziano del Liverpool ha parlato della sua passione per il calcio e della voglia di incidere in ogni partita. “Semplicemente Voglio giocare ogni minuto di ogni singola partita – ha detto Salah -. Vorrei poter giocare 95 minuti e non 90. Ma in ogni caso rispetto le decisioni dell’allenatore“. Infine sulla sfida contro il Manchester United che varrà tanto nella lotta per la ... Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021) Ma quale riposo… in campo sempre. È un pensiero condiviso dai più grandi, dai migliori campioni del panorama calcistico e ovviamente anche da Mohamed. Nel corso di un’intervista a ‘beINSports’ il talento egiziano delha parlato della sua passione per il calcio e della voglia di incidere in. “Semplicementedi– ha detto-. Vorrei poter95 minuti e non 90. Ma incaso rispetto le decisioni dell’allenatore“. Infine sulla sfida contro il Manchester United che varrà tanto nella lotta per la ...

sportface2016 : #Liverpool | #Salah: 'Voglio giocare ogni minuto di ogni singola partita' - ClaraPorta4 : RT @ContinassaMech: Anche il #Liverpool per precauzione ha sondato Jorge #Antun per #Dybala, lo valuta come sostituto di #Salah in caso di… - silviajuve71 : RT @ContinassaMech: Anche il #Liverpool per precauzione ha sondato Jorge #Antun per #Dybala, lo valuta come sostituto di #Salah in caso di… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Salah Liverpool, Salah: "Voglio giocare ogni minuto di ogni singola partita" Sportface.it Liverpool, Salah: “Voglio giocare ogni minuto di ogni singola partita”

Liverpool, le parole di Mohamed Salah in un'intervista a beINSports: "Voglio giocare ogni minuto di ogni singola partita" ...

Premier League, Liverpool – Manchester United: diretta live e risultato

La partita Liverpool - Manchester United di Domenica 17 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 19° giornata di Premier League ...

Liverpool, le parole di Mohamed Salah in un'intervista a beINSports: "Voglio giocare ogni minuto di ogni singola partita" ...La partita Liverpool - Manchester United di Domenica 17 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 19° giornata di Premier League ...