Laura Barriales incinta mostra il pancione e rivela un dettaglio sul bambino (Di sabato 16 gennaio 2021) Laura Barriales stupisce tutti: su Instagram pubblica un post per annunciare di essere incinta per la seconda volta ma rivela un dettaglio inedito sul nascituro. Ecco che cosa ha scritto nel dolce post social. Laura Barriales è incinta per la seconda volta nel giro di pochi anni. Lo ha annunciato lei stessa personalmente e per L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 16 gennaio 2021)stupisce tutti: su Instagram pubblica un post per annunciare di essereper la seconda volta mauninedito sul nascituro. Ecco che cosa ha scritto nel dolce post social.per la seconda volta nel giro di pochi anni. Lo ha annunciato lei stessa personalmente e per L'articolo proviene da Leggilo.org.

infoitcultura : Laura Barriales è di nuovo incinta - infoitcultura : Laura Barriales incinta per la seconda volta svela il sesso del beb avr - infoitcultura : Laura Barriales incinta per la seconda volta: 'Aspetto un maschietto' - infoitcultura : E’ incinta, l’amatissima Laura Barriales l’ha appena annunciato: post da sogno! - infoitcultura : Laura Barriales incinta per la seconda volta: le foto su Instagram -