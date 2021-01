Governo, crisi in diretta: De Filippo (Iv): «Renzi ha sbagliato, voto la fiducia a Conte». Udc: «Noi siamo nel centrodestra» (Di sabato 16 gennaio 2021) crisi di Governo, quale sarà lo sblocco finale? Giuseppe Conte è atteso lunedì alla Camera e martedì al Senato per la fiducia, ma cosa accadrà davvero in... Leggi su ilmattino (Di sabato 16 gennaio 2021)di, quale sarà lo sblocco finale? Giuseppeè atteso lunedì alla Camera e martedì al Senato per la, ma cosa accadrà davvero in...

luigidimaio : La priorità non può essere un dibattito sulla crisi di governo, la priorità sono gli italiani. Dal Consiglio dei M… - ivanscalfarotto : Se il Pd si fosse mosso non ci sarebbe stata la crisi, Italia Viva lasciata sola a portare la croce del riformismo.… - ItaliaViva : Governo, parla @ivanscalfarotto : «Se il Pd si fosse mosso non ci sarebbe stata la crisi, Italia Viva lasciata sola… - mitrandirr : RT @TgLa7: ??Governo: #VitoDeFilippo (Iv): sbagliata scelta di aprire la crisi, io voto la fiducia a @GiuseppeConteIT #crisidigoverno - EsmahSultan : RT @GiusCandela: Amadeus organizza #sanremo2021 nel pieno di una pandemia, con Salini in scadenza, Marano in uscita e una crisi di governo… -