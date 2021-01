«Friends», i primi dettagli sulla reunion (parola di Lisa Kudrow) (Di sabato 16 gennaio 2021) Prima, è stato vagheggiato. Poi, ufficializzato. Infine, rimandato. Lo speciale di Friends, cui il Coronavirus ha imposto un prematuro stop, è andato incontro ad una produzione travagliata, cui l’anno nuovo potrebbe, però, porre un freno. Lisa Kudrow, la Phoebe della serie originale, ha confermato di essere stata chiamata sul set, per girare le prime scene di quello che ha definito un momento di «riunione». Leggi su vanityfair (Di sabato 16 gennaio 2021) Prima, è stato vagheggiato. Poi, ufficializzato. Infine, rimandato. Lo speciale di Friends, cui il Coronavirus ha imposto un prematuro stop, è andato incontro ad una produzione travagliata, cui l’anno nuovo potrebbe, però, porre un freno. Lisa Kudrow, la Phoebe della serie originale, ha confermato di essere stata chiamata sul set, per girare le prime scene di quello che ha definito un momento di «riunione».

sunnyoongiii : Ila e manu ai primi due posti nella top friends dimostra quanto mi rompono - antpavolini : [@xmau, @aubreymcfato, @ubifrieda & friends.] Wikipedia: la conoscenza è per tutti? - I (primi) 20 anni di una gran… - fraparentesii : @sfaciolo Si amo un sacco, i primi episodi sono un po' lenti però ne vale la pena, a me fa un sacco ridere. C'è da… - whoviansoul : @gilliansblunt Ahahaha ci odiavamo i primi 3 anni di liceo e poi siamo diventate BFF?? enemies to friends eccoci - preciiousdawn : @bluejfrost I primi che mi vengono in mente sono Friends to Lovers, Childhood Friends e One Sided Love. E ho notato… -

Ultime Notizie dalla rete : Friends primi «Friends», i primi dettagli sulla reunion (parola di Lisa Kudrow) Vanity Fair.it La musica che gira intorno: Fiorella Mannoia raduna ‘friends and partners’ per il ritorno su Rai1

“ Ci sono parole per le canzoni e ci sono parole che diventano storie da raccontare “. Sarà proprio sul doppio filo delle parole e della musica che giocherà Fiorella Mannoia. A « La musica che gira in ...

La sorpresa di Alessandra Amoroso a Emma per l'uscita del loro attesissimo singolo: guarda

Emma e Alessandra Amoroso, come vere ‘best friend’, aspettano insieme a casa a Roma l’uscita del loro singolo, dalla mezzanotte e un minuto del 15 gennaio in radio e in ...

“ Ci sono parole per le canzoni e ci sono parole che diventano storie da raccontare “. Sarà proprio sul doppio filo delle parole e della musica che giocherà Fiorella Mannoia. A « La musica che gira in ...Emma e Alessandra Amoroso, come vere ‘best friend’, aspettano insieme a casa a Roma l’uscita del loro singolo, dalla mezzanotte e un minuto del 15 gennaio in radio e in ...