Dramma a Napoli | Martina muore a 24 anni insieme al bimbo che portava in grembo

Napoli – "Un angelo, che ho visto nascere, è andata via, la dolcissima Martina. In grembo aspettava un bambino ed era al quarto mese". E' la tragica notizia del consigliere municipale della seconda municipalità Pino De Stasio, che annuncia con un post su Facebook la morte della giovane Martina Palumbo, la 24enne al quarto mese di gravidanza. Purtroppo è deceduto anche il piccolo che portava in grembo. "Non si immagina il dolore che provo io e la mia famiglia – continua il consigliere – per una giovane amica che a 24 anni non c'è più. Suo nonno Gennaro e sua nonna Titina, storici ristoratori dell'omonima trattoria a Santa Chiara, hanno per decenni portato avanti una famiglia felice con Carmine, Maria e Roberto. Quando ti telefona una madre ...

Una terribile dramma ha sconvolto nelle ultime ore la comunità di Napoli per la tragica morte della giovane Martina Palumbo. Per la 24enne, al ...

