Cuneo | difficoltà respiratorie | bimbo muore per arresto cardiaco Genitori positivi al Covid

Un bimbo di appena 20 giorni è morto in casa. La tragedia si è consumata a Narzole, in provincia di Cuneo. Il piccolo è spirato nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi allertati dai Genitori. Ma a determinare preoccupazione nella comunità del piccolo centro urbano la positività della mamma e del papà al Covid-19.

