Bologna, Bigon: «Ai dettagli lo scambio Calabresi-Faragò» (Di sabato 16 gennaio 2021) Riccardo Bigon ha parlato prima di Bologna-Verona Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Verona. VERONA – «Affrontiamo una delle squadre più in forma del campionato. Sarà una partita molto fisica e intensa. Sarà una bella battaglia sportiva ma abbiamo le nostre chances e loro le loro». scambio Calabresi-FARAGO – «Siamo ai dettagli. Non credo che ci saranno grossi problemi. Lo vedremo nei primi giorni della settimana prossima. Per quanto riguarda l'attaccante, lo abbiamo detto spesso: cerchiamo di trovare le opportunità giuste altrimenti non faremo tanto per fare».

