Viola Zulian | in punta di piedi nel mondo degli obesi

Leggi su dilei

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Mi sono imbattuta nel profilo Instagram della dottoressasu suggerimento di un’amica comune. Stavo attraversando uno dei miei periodi no con la bilancia, uno dei tanti, dopo aver preso la decisione di sottopormi ad una sleeve gastrectomy, e aver intrapreso il percorso ospedaliero che mi porterà all’operazione, e lei è la moglie del chirurgo, Sergio Carandina, che avrebbe “risistemato il mio stomaco”. Non starò qua a elencarvi le motivazioni che mi hanno portato ad arrivare a questa conclusione, ma ve ne parlerò una volta effettuato questo reset, anche perché sono profondamente convinta che siano scelte troppo personali per poterle suggerire ad altri, e soprattutto consapevole di non avere le competenze mediche per farlo. Però una volta entrata in contatto con questa meravigliosa donna ho scoperto di non poterne fare a meno, le sue stories ...