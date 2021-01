Trulli junior, un altro secondo posto in Dubai (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un ottavo posto in rimonta dopo essere finito nelle retrovie in gara-3 e un secondo posto in quella che ha concluso la trasferta a Dubai: è questo lo score definitivo di Enzo Trulli, 15 anni, figlio ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 15 gennaio 2021) Un ottavoin rimonta dopo essere finito nelle retrovie in gara-3 e unin quella che ha concluso la trasferta a: è questo lo score definitivo di Enzo, 15 anni, figlio ...

