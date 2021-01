The Mandalorian 2, il regista Peyton Reed ringrazia Mark Hamill: "Un sogno che diventa realtà" (Di sabato 16 gennaio 2021) Nel finale di The Mandalorian 2 appare anche Luke Skywalker e il regista Peyton Reed ha ringraziato Mark Hamill per aver realizzato un suo sogno. The Mandalorian 2 ha potuto contare sulla collaborazione di Mark Hamill per dare vita a un finale memorabile e il regista Peyton Reed ha ora ringraziato pubblicamente la star della saga stellare. Il filmmaker ha infatti condiviso su Twitter una foto che svela quanto profondo sia il suo amore per Star Wars, rivolgendo un messaggio all'interprete di Luke Skywalker. Peyton Reed ha scritto online: "Quando ero un ragazzino, questa foto era appesa sul muro della mia ... Leggi su movieplayer (Di sabato 16 gennaio 2021) Nel finale di The2 appare anche Luke Skywalker e ilhatoper aver realizzato un suo. The2 ha potuto contare sulla collaborazione diper dare vita a un finale memorabile e ilha orato pubblicamente la star della saga stellare. Il filmmaker ha infatti condiviso su Twitter una foto che svela quanto profondo sia il suo amore per Star Wars, rivolgendo un messaggio all'interprete di Luke Skywalker.ha scritto online: "Quando ero un ragazzino, questa foto era appesa sul muro della mia ...

