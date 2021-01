Stefano Ceccanti | Conte può governare anche sotto quota 161

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 15 gennaio 2021) “Con la fiducia al Senato161 proseguirebbe il-bis. Governo di minoranza? Preferisco chiamarlo di maggioranza relativa e sarebbe costituzionalmente legittimo. Ci sono dieci precedenti in Italia...” ., costituzionalista e deputato Pd, capogruppo in commissione Affari Costituzionali, impegnato al tavolo delle riforme e della legge elettorale, smina la strada della “conta” a Palazzo Madama: “Senza dimissioni del premier o sfiducia la crisi non è aperta dal punto di vista giuridico, il Colle non avrebbe potere discrezionale”. Renzi ha annunciato che sul voto di fiducia si asterrà. I calcoli di oggi fermano la maggioranza senza Italia Viva al Senato intorno a155 voti. Più dell’opposizione, ma161. Può ...