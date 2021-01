Sindacati di polizia contro il videoclip di Gianna Nannini | Oltraggioso | si scusi

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 15 gennaio 2021) È polemica per il video-clip della canzone diL’aria sta finendo in cui agenti di, trasformati in personaggi d’animazione, vengono rappresentati prima come figure col viso da suino che picchiano una persona di colore e poi come figure col viso da suino in uniforme da reparto mobile. Le immagini hanno suscitato l’immediata reazione deidiCoisp, Es e Fsp. Il segretario Coisp Domenico Pianese ha dichiarato che si tratta di “immagini inaccettabili, ingiuriose e istigano all’odio sociale”, sottolineando che nel video di animazione degli agenti disono rappresentati “con il viso da suino” e “commettono azioni violente”. Il sindacato ha aggiunto che così facendo “non solo si getta discredito sulla divisa e su chi la indossa, ma si ...