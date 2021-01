Sfide | missioni | denaro | cos’è e cosa prevede il Recovery Plan italiano

Leggi su open.online

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Per far ripartire le economie dell’Unione europea messe in ginocchio dalla pandemia, lo scorso luglio l’Ue ha approvato il programma straordinario Next Generation EU (Ngeu), noto comeFund, un fondo speciale volto a finanziare la ripresa economica nei prossimi anni, con edi titoli europei che serviranno a sostenere progetti e riforme strutturali stabilite da piani di riforme e investimento () in ognuno dei 27 stati membri dell’Ue. In totale la somma programmata è di 750 miliardi di euro, composta da 390 miliardi di trasferimenti a fondo perduto (grants) e 360 miliardi di prestiti (loans), suddivisi in base alle diverse necessità degli Stati membri più colpiti dal Coronavirus. L’Italia e la Spagna sono tra i maggiori beneficiari del Ngeu, in gran parte è da loro che dipenderà il ...