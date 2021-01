Scappano da casa per comprare cane, paura per due sorelline (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ore di paura ed apprensione questo pomeriggio a Salerno per la scomparsa di due sorelline di 9 e 10 anni, allontanatesi di casa e ritrovate dai carabinieri. Le bambine, residenti nella zona di Piazza San Francesco, si erano allontanate per andare a comprare un cagnolino, visto che i genitori non volevano acquistarlo, nonostante le numerose richieste delle figlie. Non riuscendoci vicino casa, hanno dapprima provato a prendere un treno, quindi sono salite su un pullman convinte che le avrebbe portate allo ‘Zooquark’ nella zona industriale, in via San Leonardo. Invece si sono ritrovate al Plaza Galleria, a Mercato San Severino. A dare l’allarme alle 14.20 e’ stato il nonno. Immediato l’intervento dei militari della Compagnia di Salerno che ha messo in campo oltre 30 unita’. Le bimbe sono state ritrovate ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ore died apprensione questo pomeriggio a Salerno per la scomparsa di duedi 9 e 10 anni, allontanatesi die ritrovate dai carabinieri. Le bambine, residenti nella zona di Piazza San Francesco, si erano allontanate per andare aun cagnolino, visto che i genitori non volevano acquistarlo, nonostante le numerose richieste delle figlie. Non riuscendoci vicino, hanno dapprima provato a prendere un treno, quindi sono salite su un pullman convinte che le avrebbe portate allo ‘Zooquark’ nella zona industriale, in via San Leonardo. Invece si sono ritrovate al Plaza Galleria, a Mercato San Severino. A dare l’allarme alle 14.20 e’ stato il nonno. Immediato l’intervento dei militari della Compagnia di Salerno che ha messo in campo oltre 30 unita’. Le bimbe sono state ritrovate ...

mattinodinapoli : Scappano da casa per comprare un cane, paura per due sorelline di 9 e 10 anni - tvoggi : DUE BAMBINE SCAPPANO DA CASA PER ACQUISTARE UN CAGNOLINO. RITROVATE DAI CARABINIERI Sognavano di avere un cagnolino… - brioblu57 : @szampa56 Belle parole , se questa gente ha diritto fatela entrare ma non abbandonateli al loro destino come fate d… - AndreinaCAOBIA2 : RT @morsodorso: sono l'unico sadico che voglia vederli mentre distruggono la casa e scappano dal muro del giardino ? #GFvip #NOALPROLUNGA… - morsodorso : sono l'unico sadico che voglia vederli mentre distruggono la casa e scappano dal muro del giardino ? #GFvip #NOALPROLUNGAMENTOGF -

Ultime Notizie dalla rete : Scappano casa Scappano da casa per comprare cane, paura per due sorelline - Campania Agenzia ANSA Scappano da casa per comprare un cane, paura per due sorelline di 9 e 10 anni

Ore di paura ed apprensione questo pomeriggio a Salerno per la scomparsa di due sorelline di 9 e 10 anni, allontanatesi di casa e ritrovate dai carabinieri. Le bambine, residenti nella zona di Piazza.

Scappano da casa per comprare cane, paura per due sorelline

Ore di paura ed apprensione questo pomeriggio a Salerno per la scomparsa di due sorelline di 9 e 10 anni, allontanatesi di casa e ritrovate dai carabinieri. (ANSA) ...

Ore di paura ed apprensione questo pomeriggio a Salerno per la scomparsa di due sorelline di 9 e 10 anni, allontanatesi di casa e ritrovate dai carabinieri. Le bambine, residenti nella zona di Piazza.Ore di paura ed apprensione questo pomeriggio a Salerno per la scomparsa di due sorelline di 9 e 10 anni, allontanatesi di casa e ritrovate dai carabinieri. (ANSA) ...