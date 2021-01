Presto un nuovo film animato tratto da Slam Dunk (Di venerdì 15 gennaio 2021) Per gli appassionati di basket e non solo, Slam Dunk è un punto di riferimento assoluto. Creata da Takehiko Inoue nel 1990 e conclusasi esattamente 25 anni fa, la saga a fumetti ha reso estremamente popolare questo sport in Giappone, ma soprattutto ha fornito un cult inarrivabile in materia di storie sportive, a maggior ragione dopo la trasposizione animata. È stata realizzata, infatti, dal 1993 al 1996, divenendo un grande successo in tutto il mondo, Italia compresa. Sono molti i nostalgici, dunque, che gioiranno alla notizia di un ritorno della saga dedicata alla pallacanestro. Lo stesso Inoue, nei giorni scorsi, ha annunciato su Twitter che Toei Animation lavorerà a un nuovo film animato tratto dalle avventure della squadra di basket della Sh?hoku High School. Già negli anni ’90 ... Leggi su wired (Di venerdì 15 gennaio 2021) Per gli appassionati di basket e non solo,è un punto di riferimento assoluto. Creata da Takehiko Inoue nel 1990 e conclusasi esattamente 25 anni fa, la saga a fumetti ha reso estremamente popolare questo sport in Giappone, ma soprattutto ha fornito un cult inarrivabile in materia di storie sportive, a maggior ragione dopo la trasposizione animata. È stata realizzata, infatti, dal 1993 al 1996, divenendo un grande successo in tutto il mondo, Italia compresa. Sono molti i nostalgici, dunque, che gioiranno alla notizia di un ritorno della saga dedicata alla pallacanestro. Lo stesso Inoue, nei giorni scorsi, ha annunciato su Twitter che Toei Animation lavorerà a undalle avventure della squadra di basket della Sh?hoku High School. Già negli anni ’90 ...

Il popolare manga di Takehiko Inoue, Slam Dunk, divenuto anche una seguitissima serie animata negli anni Novanta, ritornerà a parlare di basket in Giappone grazie a un nuovo progetto di animazione ...

The Shalalalas, canta che ti passa

Tra un’apparizione al Primavera e una colonna sonora per una fiction Rai, il duo romano (che si chiama come una canzone degli Arctic Monkeys) ha pubblicato il suo ultimo EP: un piacevole miscuglio di ...

