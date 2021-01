Perché Mark Rutte si è dimesso

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Mentre il Conte Bis boccheggia in attesa di un destino, il governo del suo grande rivale della scorsa estate, ilTer, è già finito. Il primo ministro olandeseha presentato al Re dei Paesi Bassi le dimissioni in massa di tutto il suo esecutivo, un gesto insolito ma non senza precedenti. Successe anche quando un rapportò svelò le responsabilità militari e politiche olandesi per il massacro di Srebrenica, in Bosnia. Insomma, una mossa simbolica estrema, riservata alle occasioni più drammatiche. Il governò rimarrà in carica fino a quando non ne sarà nominato un altro, con scopo e vita comunque brevi. Il 17 marzo si vota nei Paesi Bassi e nonostante le dimissioni e lo scandalo che le ha originate, il consenso diè ancora alto nei sondaggi e tutto fa pensare a una nuova vittoria. In pratica, Teflon ...