Pelagotti | “Credo ancora nel primato | voglio la Serie A con il Palermo Boscaglia? Un vincente”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Albertoincurabile ottimista in vista del girone di ritorno.Saraniti: “Serve un girone di ritorno da, spero di segnare gol pesanti. Lucca e Rauti? Diventeranno due top”L'estremo difensore delè risultato spesso decisivo nella prima parte di stagione, adesso per i rosanero però arriva il momento della verità. L'ex Empoli vuole raggiungere la promozione con questa maglia già in questa stagione, a confermarlo le sue parole rilasciate nel corso dell'intervista concessa a 'Il Corriere dello Sport'. Eccone uno stralcio., Migliaccio: “Devo tanto a Rossi, finale di Coppa Italia una delusione. Zamparini mi aveva stancato”"Rauti e Lucca non li considero ragazzini con poca esperienza, hanno tolto in diverse occasioni le castagne dal fuoco. Sono bravi e semmai più spensierati. Castagnini mette a ...