Oltre la crisi | il Recovery Plan punti sul cibo

(Di venerdì 15 gennaio 2021) In giornate di incertezza politica, non dobbiamo perdere la bussola da quello che ora è il tema più importante per il Paese: una buona ripresa. E non c’è ripresa che non passi attraverso il. Per questo vorrei approfondire oggi le linee guida delsu questo argomento. Con tre assi strategici, sei missioni, sedici componenti e quarantasette linee di intervento, è stata definita l’architettura della versione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Noi, in ciascuna di quelle categorie, ci leggiamo sempre la parola “FOOD”: il settore agroalimentare, tecnicamente inserito nella missione due (rivoluzione verde e transizione ecologica) come (agricoltura sostenibile ed economia circolare), è in realtà trasversale rispetto a tutti gli impegni. Il “FOOD” è al centro della nostra vita e di questo piano, ed è ...